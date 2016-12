Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Kickass Torrents

Κατηγορίες για παραβίαση copyright σε βάρος του φερόμενου ιδιοκτήτη του πλέον «πολυσύχναστου» torrent site (διαμοιρασμού αρχείων) απήγγειλαν οι ομοσπονδιακές αρχές του Σικάγο, προχωρώντας επίσης σε κατάσχεση domain names που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Ο Αρτέμ Βαουλίν, 30 ετών, από το Χαρκίβ της Ουκρανίας, φέρεται να κατέχει το Kickass Torrents (ή KAT), ιστοσελίδας που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, από το 2008 «επιτρέπει σε χρήστες να αναπαράγουν και να διαμοιράζονται παράνομα εκατοντάδες εκατομμύρια αντίγραφα ταινιών, βιντεοπαιχνιδιών, τηλεοπτικών εκπομπών, τραγουδιών κλπ συνολικής αξίας που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του δικαστηρίου του Σικάγο.Το ΚΑΤ λαμβάνει πάνω από 50 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως και υπολογίζεται πως βρίσκεται στην 69η θέση της κατάταξης με τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες του Ίντερνετ.Ο Βαουλίν συνελήφθη την Τετάρτη στην Πολωνία, και οι αμερικανικές αρχές θα επιδιώξουν έκδοσή του στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εισαγγελέα Ζάκαρι Φάρντον, για να αποφύγει τη σύλληψη βασιζόταν σε servers οι οποίοι βρίσκονταν σε χώρες ανά τον κόσμο, μετακινώντας τα domains του συνεχώς, λόγω επανειλημμένων κατασχέσεων και αγωγών. «Η σύλληψή του στην Πολωνία, ωστόσο, επιδεικνύει ξανά πως οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να τρέξουν, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη».Το ΚΑΤ, η πρόσβαση στο οποίο τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν ήταν δυνατή, λειτουργεί σε περίπου 28 γλώσσες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ενώ η αξία του υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 54 εκατομμύρια, με ετήσια έσοδα από διαφημίσεις της τάξης των 12,5 – 22,3 εκατ. δολαρίων (πάντα, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα). Έχει μετακινήσει το domain του ουκ ολίγες φορές, εξαιτίας αγωγών και κατασχέσεων, και το μπλοκάρισμά του έχει διαταχθεί από δικαστήρια στη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Δανία, το Βέλγιο και τη Μαλαισία.Ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σικάγο έδωσε επίσης εντολή για κατάσχεση επτά domain names που σχετίζονται με την υπόθεση του ΚΑΤ, το οποίο για τη λειτουργία του βασίζεται σε ένα δίκτυο από servers που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Κατά καιρούς έχει λειτουργήσει υπό διάφορα domains, όπως τα kickasstorrents.com, kat.ph, kickass.to, kastatic.com, kickass.so, thekat.tv, kat.cr.Σύμφωνα με τα έγγραφα, στην ιστοσελίδα έχουν πολλάκις ανεβεί ταινίες ενώ παίζονταν ακόμα στους κινηματογράφους. Πρόσφατες περιπτώσεις ήταν τα «Captain America: Civil War», «Now You See Me 2», «Independence Day: Resurgence» και «Finding Dory».Το online όνομα που χρησιμοποιούσε ο Βαουλίν είναι «tirm». Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται στον σχεδιασμό του αρχικού site και να επέβλεπε τη λειτουργία του, υπό την κάλυψη εταιρείας- «βιτρίνας» στην Ουκρανία, ονόματι Cryptoneat.Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα νέων από τον χώρο των torrents, Torrentfreak, φαίνεται πως ομοσπονδιακοί πράκτορες προσποιήθηκαν τους διαφημιστές, κάτι που οδήγησε στην αποκάλυψη τραπεζικού λογαριασμού που σχετιζόταν με το site. Επίσης φαίνεται πως η apple ήταν αυτή που παρείχε προσωπικά δεδομένα για τον Βαουλίν, όταν έγινε διασταύρωση μιας IP διεύθυνσης η οποία χρησιμοποιήθηκε για μια συναλλαγή στο iTunes με μια IP διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει login σε λογαριασμό του KAT στο Facebook.Via