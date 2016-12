Η Nintendo αποκτάει νέο διανομέα στην Ελλάδα!

Η Nintendo of Europe GmbH είναι στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από την 1η Οκτωβρίου 2016, η CD Media SE θα αποτελέσει τον τοπικό αντιπρόσωπο και διανομέα της Nintendo για τις αγορές της Ελλάδας και των Βαλκανίων*.O Satoru Shibata, Πρόεδρος της Nintendo of Europe, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με τη CD Media και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους fans της Nintendo στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες για τη συνεχή υποστήριξη και προτίμησή τους στο δικό μας δίκτυο διανομής. Γνωρίζουμε ότι η CD Media έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και τις απαραίτητες υποδομές service ώστε να μας υποστηρίξει δυναμικά στην περιοχή».O Σπύρος Γιαμάς, Πρόεδρος της CD Media, ανέφερε: «Είμαστε κατενθουσιασμένοι και αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή η επιλογή της εταιρίας μας από την Nintendo of Europe ως διανομέας και συνεργάτης της για την περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων.Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στην πορεία της ανάπτυξης της εταιρίας μας, καθώς μας καθιστά τον μεγαλύτερο διανομέα ψηφιακής ψυχαγωγίας στην περιοχή. Δεσμευόμαστε ότι θα παρέχουμε στους fans της Nintendo και σε όλους τους καταναλωτές στην περιοχή υποδειγματικό service και υποστήριξη».Nintendo website: http://www.nintendo.grNintendo Hellas on Facebook (managed by CD Media): http://www.facebook.com/Nintendo.grNintendo of Europe on Twitter https://twitter.com/nintendoeuropeNintendo of Europe on Twitch http://www.twitch.tv/team/nintendoNintendo of Europe on Instagram https://instagram.com/nintendoeurope