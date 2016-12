Συνεργασία Aegean Airlines με PayPal

Η PayPal, μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες online πληρωμών, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Aegean Airlines – την μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας. Από τώρα και στο εξής, η Aegean Airlines διασφαλίζει την ευκολία και την ασφάλεια των διαδικτυακών αγορών από μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες online πληρωμών στον κόσμο – την PayPal. Οι πελάτες της Aegean μπορούν τώρα να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι το πως δύναται η PayPal να κάνει την αγορά εισιτηρίων ακόμα πιο άνετη και απρόσκοπτη, καθώς η διαδικασία checkout είναι πολύ πιο γρήγορη, ομαλή και κυρίως ακόμα πιο απλή.«Στο άμεσο μέλλον, οι πληρωμές θα γίνουν αόρατες. Δεν θα θεωρούνται πλέον ως μια κοπιαστική διαδικασία – αναφέρει ο Matt Komorowski, Managing Director της PayPal για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επομένως, με μεγάλο ενθουσιασμό βοηθάμε την Aegean Airlines να αναβαθμίσει την εμπειρία του πελάτη, κάνοντας ακόμα πιο γρήγορη και εύκολη την διαδικασία πληρωμής. Είτε αγοράζουν μια πτήση εσωτερικού ή ένα ταξίδι κάπου στον κόσμο – χάρη στην PayPal ο πελάτης μπορεί τώρα να εστιάσει αποκλειστικά και μόνο στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας του/της».Η PayPal επιθυμεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης της νέας εμπειρίας πληρωμής για λογαριασμό των πελατών της Aegean. Το μόνο που χρειάζεται προκειμένου να ανοίξουν έναν λογαριασμό PayPal είναι μια ηλεκτρονική διεύθυνση και ένα password / κωδικό πρόσβασης, οπότε η εγγραφή διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Έχοντας κατά νου την διαρκώς αναπτυσσόμενη ζήτηση για mobile αγορές (το 2015 το 28% των 4,9 δισεκατομμυρίων πληρωμών μέσω της πλατφόρμας PayPal, διεκπεραιώθηκαν μέσω κινητών συσκευών), η PayPal παρέχει επίσης σε όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο την υπηρεσία πληρωμής με ένα μόνο κλικ – το One Touch.«Στην PayPal γνωρίζουμε ότι στο m-commerce όσο πιο γρήγορη είναι η διαδικασία πληρωμής, τόσο υψηλότερος ο όγκος πωλήσεων – δηλώνει ο Matt Komorowski. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το One Touch, χρειάζεται να κάνουν log in μόνο μία φορά στον λογαριασμό PayPal, προκειμένου να πληρώσουν για αγαθά μέσω κινητών εφαρμογών. Μετά τη σύνδεσή τους, κάθε άλλη απόπειρα αγοράς ειδών στην εφαρμογή με χρήση PayPal δύναται να επικυρωθεί με ένα και μόνο κλικ.Η Aegean Airlines έχει καταγράψει ισχυρή ανάπτυξη της επιβατικής κυκλοφορίας το 2015, έως και 15% σε σύγκριση με το 2014. Η εταιρεία-μέλος της Star Alliance παρέχει στους πελάτες της χαμηλότερες τιμές και σημαντικά βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα. Η Aegean διπλασίασε το διεθνές δίκτυο εντός δύο ετών και το 2016 προσέθεσε 14 νέους προορισμούς από τον κεντρικό κόμβο του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, συμπεριλαμβάνοντας νέες αγορές, όπως η Σαουδική Αραβία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, κ.α.Τώρα, η Aegean Airlines έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα περισσότερα στους πελάτες που πληρώνουν με PayPal, όπως ενδεικτικά το Buyer Protection Program / Πρόγραμμα Προστασίας του Καταναλωτή, το οποίο καλύπτει επίσης άυλα αγαθά, όπως μουσική και παιχνίδια, καθώς και αεροπορικά εισιτήρια.[1]Σχετικά με την Aegean AirlinesΗ AEGEAN, μέλος της Star Alliance, είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, η οποία από την ίδρυσή της το 1999 μέχρι σήμερα παρέχει δρομολόγια, μικρών και μεσαίων αποστάσεων υψηλής ποιότητας. Το 2013 η AEGEAN εξαγόρασε την Olympic Air, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συχνότητα των πτήσεων και των συνδέσεων, καθώς και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των νησιών της Ελλάδας, ακόμη και ορισμένων εκ των πιο απομακρυσμένων, τόσο για τους επισκέπτες της χώρας όσο και για τους Έλληνες.Η συνολική κίνηση και των δύο εταιρειών έφτασε τα 11,6 εκατομμύρια το 2015. Η AEGEAN επενδύει στην ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας της και τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού τόσο στην Αθήνα όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το 2016 η εταιρεία εξυπηρετεί 145 προορισμούς, 111 εξωτερικού και 34 εσωτερικού, σε 45 χώρες. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται από έναν εκ των νεότερων στόλων της Ευρώπης, ο οποίος περιλαμβάνει 61 αεροσκάφη, έπειτα από την πρόσφατη επένδυση της AEGEAN σε νέα Airbus A320ceos. Η AEGEAN έχει τιμηθεί με το βραβείο Skytrax World Airline, ως η καλύτερη ευρωπαϊκή περιφερειακή αεροπορική εταιρεία για το 2015. Είναι η έκτη φορά που η εταιρεία κέρδισε αυτή την διάκριση, έχοντας βραβευτεί ξανά το 2009, 2011, 2012, 2013 και 2014.”Σχετικά με την PayPalΣτην PayPal (Nasdaq:PYPL), βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 και εμείς εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της επανάστασης των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η PayPal παρέχει στους ανθρώπους καλύτερους τρόπους διαχείρισης και μεταφοράς των χρημάτων τους, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής και την ευελιξία για το πως μπορούν να στείλουν χρήματα, να πληρώσουν ή να πληρωθούν. Λειτουργούμε μια ανοιχτή, ασφαλή και ουδέτερη προς την τεχνολογία πλατφόρμα πληρωμών, την οποία χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να συναλλάσσονται διαδικτυακά με τους πελάτες τους, σε καταστήματα, καθώς όλο και περισσότερο μέσω κινητών συσκευών. Το 2015, το 28% από τις 4,9 δισεκατομμύρια πληρωμές που διεκπεραιώσαμε, έγινε μέσω κινητών συσκευών. Διαθέτοντας 184 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς πελατών, η PayPal είναι μια αληθινά παγκόσμια πλατφόρμα πληρωμών, η οποία είναι διαθέσιμη σε πάνω από 200 αγορές, επιτρέποντας στους πελάτες να πληρώνονται σε τουλάχιστον 100 νομίσματα, να κάνουν αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε 57 νομίσματα και να διατηρούν λογαριασμούς PayPal σε 26 νομίσματα.Για περισσότερες πληροφορίες για την PayPal, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.paypal.com/about. Για πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου σχετικά με την PYPL επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://investor.paypal-corp.com.