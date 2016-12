Xbox Arena Festival στις 19 Μαΐου

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, η Microsoft Ελλάς θα διοργανώσει τη μεγαλύτερη εκδήλωση Xbox που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, το Xbox Arena Festival, στο Κτήριο 56 στο Γκάζι. Οι λάτρεις του gaming, της περιπέτειας και της φαντασίας, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία, μέσα από συναρπαστικούς τίτλους στο Xbox One, να οδηγήσουν τα γρηγορότερα αυτοκίνητα του κόσμου, να αναμετρηθούν με τους μεγαλύτερους αστέρες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και να εξοντώσουν μυστήριες δυνάμεις σε μακρινούς γαλαξίες, στο πιο διασκεδαστικό gaming event της χρονιάς! Στο χώρο θα υπάρχουν περισσότεροι από 70 gaming σταθμοί με Xbox One & LG 21:9 gaming monitors, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες να έχουν την καλύτερη gaming εμπειρία!Επιπλέον, θα μπορούν να αναμετρηθούν με αντιπάλους σε συναρπαστικά τουρνουά Xbox One τίτλων, όπως οι FIFA 16, NBA 2K16, Halo 5: Guardians και DOOM, διεκδικώντας μοναδικά δώρα. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να διασκεδάσουν υπό τους ρυθμούς DJs, ενώ αναμένονται πολλές ακόμη εκπλήξεις!Στο πλαίσιο του Xbox Arena Festival, η Microsoft Ελλάς πραγματοποίησε ειδική συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016, στα γραφεία της, κατά τη διάρκεια της όποιας έγινε παρουσίαση της εκδήλωσης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διαγωνιστούν σε τουρνουά του Xbox One τίτλου, NBA 2K16!Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, αλλά και για να πάρετε μέρος στα τουρνουά είναι απαραίτητο να δηλώσετε συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του event, Xboxarena.gr